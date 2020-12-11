У Дніпрі відкрили виставку про долі людей, які постраждали від нацизму

У Дніпрі, в Музеї Голокосту, відкрили виставку «Була висока трава» – про людей, які постраждали від нацизму. Експозиція включає три десятки історій і фотопортретів.

Герої вставки – це люди з різних регіонів України, представники різних національностей: євреї, роми, українці, поляки. Це – в’язні концтаборів та гетто, примусові працівники, військовополонені, жителі окупованих територій.

Серед них є ті, хто постраждав від двох режимів: нацистського і радянського: після повернення з Німеччини, дехто з них зазнав репресій і переслідувань на батьківщині.

Фотографиня проєкту, співробітниця Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ) Леся Харченко каже: над виставкою працювала близько шести років. Деякі історії людей, яких знімала й розпитувала про роки війни, не відпускали по кілька тижнів.

«Найперший мій знімок для проєкту – це людина, яка вразила з самого початку. Це поляк, який постраждав від двох режимів: він був в’язнем концтабору Майданек і в’язнем радянського концтабору. Йому пригадали репресованих батьків… Були тяжкі історії, після яких доводилося тижнями приходити до тями», – сказала Радіо Свобода Леся Харченко.

Кожен портрет авторка доповнила короткою історією людини та її роздумами над тим, що важливо. «Була висока трава» – така асоціація з війною була в однієї з героїнь виставки. Для неї, тоді дитини, трава була схованкою.

«Ми маємо пам’ятати минуле для того, щоб «іншість» когось не була основою для переслідування. Ці проблеми, які ми підіймаємо, – протистояння злу, протистояння авторитаризму й тоталітаризму, – є актуальними», – сказав директор Музею Голокосту Ігор Щупак.

Проєкт реалізували за підтримки німецького Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» та за сприяння Інституту «Ткума» і Яд Вашем.

У Дніпрі виставка триватиме до 1 лютого. Потім її покажуть в інших містах України та Німеччини.