У Дніпрі вдруге закрили справу, пов’язану з побиттям громадського активіста

У Дніпрі вдруге закрили справу, пов’язану з побиттям журналіста й громадського активіста Всеволода Новохатька. Про це у п’ятницю повідомив Радіо Свобода сам Новохатько.

За його даними, невдовзі після нападу на нього, влітку 2018 року, він написав заяву на посадовців поліції й через суд домігся відкриття кримінального провадження. У жовтні 2018 року було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Невдовзі справа була закрита, але про це Новохатько дізнався тільки через півтора місяці. Тоді він домігся поновлення розслідування справи через суд.

Як поінформував Новохатько, друге закриття справи він також оскаржуватиме в суді, адже вважає, що воно відбулось з численними порушеннями. Зокрема, зауважує, що постанова про закриття була винесена ще півтора місяці тому, але його як заявника не поінформували.

Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до поліції, аби дізнатись позицію правохоронців.

У травні 2018 року в Дніпрі було скоєно напад на громадського активіста і редактора «ЗОВ» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатька. За його словами, група молодиків чекала на нього неподалік від будинку. Потерпілий пов’язує інцидент зі своєю журналістською діяльністю, зокрема з публікаціями в ЗМІ, пов’язаними з критикою дій правоохоронних органів. Справу щодо нападу відкрили за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу – умисне легке тілесне ушкодження.