Поліція відкрила провадження через інцидент з депутатом, якого не пускали на сесію в Дніпрі

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через інцидент з депутатом міськради Сергієм Сухановим, якого активісти не пустили на сесію міськради через те, що раніше він припустився антисемітських висловлювань у соціальних мережах. Інформацію про провадження Радіо Свобода повідомили в поліції міста.

За даними з міськвідділу поліції, провадження відкрили за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (легкі тілесні ушкодження). Депутат надав висновок судово-медичної експертизи про отримані забиття. Розслідуванням справи займається Шевченківський райвідділ поліції.

19 вересня в будівлі міськради Дніпра депутату Сергію Суханову активісти заблокували прохід до зали, де розпочиналась сесія міськради. Члени «Національного корпусу» вимагали від поліції затримання депутата «за антисемітські висловлювання». Окрім того, активісти влаштували інсталяцію на робочому місці депутата в сесійній залі, лишивши там вазу з викрутками. Водночас сам Суханов заявив, що до будівлі міськради спершу не пропустили його охорону, а потім на нього було скоєно напад і назвав це «спланованим».

9 лютого 2018 року депутат міської ради Дніпра Сергій Суханов на своїй сторінці у Facebook погрожував єврейській громаді Дніпра розпочати «визвольний рух» проти євреїв. Скріни з дописів Суханова оприлюднив блогер Ігор Куліковський. Цей пост депутата вже видалений.

Тоді ж Сергій Суханов заявив Радіо Свобода, що хоч принципово не згоден зі звинуваченнями в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і йому від слідства «ховатись нічого». Однак наступного дня мер Дніпра Борис Філатов повідомив з посиланням на правоохоронні органи, що Сергій Суханов перейшов адміністративний кордон з Кримом на КПП «Чаплинка». З лютого 2018 року депутат не показувався публічному просторі й не відвідував сесії міськради.