У Дніпрі в лікарні помер 20-річний боєць-доброволець

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова 15 квітня близько 8:00 помер 20-річний боєць-доброволець і парамедик із Маріуполя Микола Волков, підтвердили кореспонденту Радіо Свобода в лікарні.

За даними медиків, боєць помер від наскрізного поранення в голову. Кілька останніх днів він провів у комі.

Як уточнила керівник батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич, Микола Волков з позивним «Смурфік» служив у батальйоні «Госпітальєри», був бійцем 8-го батальйону «Аратта» Української добровольчої армії.

Микола Волков був поранений на Донбасі 10 квітня, снайперська куля пошкодила велику частину головного мозку. Лікарі оцінювали його стан як тяжкий.

Микола Волков служив у зоні бойових дій на Донбасі з липня минулого року, а з осені виконував також функції добровольця-парамедика.

Прощання з бійцем відбудеться в середу. Його поховають в рідному Маріуполі, на Алеї слави Старокримського цвинтаря.