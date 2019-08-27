Осколкові поранення, реанімація: у Дніпрі прооперували двох тяжкопоранених бійців з-під Мар’їнки

До обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі доправили двох поранених військовослужбовців із зони бойових дій на Донбасі, їхній стан лікарі оцінюють як вкрай тяжкий. Про це 27 серпня повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко. За його словами, тяжких мінно-вибухових поранень військові зазнали поблизу Мар’їнки на Донеччині.

Обоє наразі перебувають на апаратах штучного дихання, в обох множинні осколкові поранення. В одного з них – Валентина з Хмельницької області – закрита травма грудної клітини, численні осколкові поранення рук, ніг, пальців. У другого – Олександра з Черкаської області – відкрите проникаюче поранення живота, пошкоджений кишківник, множинні поранення кінцівок, тулуба.

Обох бійців уже прооперували, вони перебувають у відділенні реанімації.

«Обидва бійці тяжкі, обоє на апаратах штучної вентиляції легень. Сподіваємось, що завтра-післязавтра зможемо зняти апарати штучного дихання. Обставини поранення досі невідомі. Бійці розповісти не в змозі, а ті, хто їх доправили, не знають обставин поранення. Одне ми знаємо: поранення складні, поранення мінно-вибухові, з численними осколками. Робимо все можливе, щоб вони вижили», – сказав Сергій Риженко.

Нещодавно в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі провели 4-тисячну операцію військовим, пораненим на Донбасі. З початку у 2014 році бойових дій Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла на лікування понад 12 тисяч бійців.