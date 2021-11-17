У справі про загибель літніх людей у пансіонаті в Дніпрі вручили підозру підприємиці

У справі про загибель п’ятьох жінок в пансіонаті для літніх людей в Дніпрі наразі є троє підозрюваних, повідомив заступник начальника управління процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування обласної прокуратури Максим Кудрявцев.

Раніше правоохоронці вручили повідомлення про підозру в недотриманні правил пожежної безпеки старшій адміністраторці й няні-санітарці будинку. Тепер підозру про той самий злочин вручили підприємниці.

Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним – тримання під вартою, сказав Кудрявцев.

За його словами, заклад, де сталася пожежа, був одним із п’яти, які належали підприємиці на території області. В інших чотирьох вже провели обшуки, вилучили документацію.

25 людей із пансіонату, де загинули літні люди, переселені до інших закладів.

«Будинок опечатаний, там ніхто не мешкає, але закрити – у слідства немає таких повноважень – припинити діяльність фізичної особи-підприємця», – сказав представник прокуратури.

16 листопада у Дніпрі в приватному будинку для осіб літнього віку загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки. Справу відкрили за статтею про порушення протипожежної безпеки.