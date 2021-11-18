Пожежа в пансіонаті у Дніпрі: няні-санітарці обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт

Няні-санітарці, яка є однією з трьох підозрюваних у справі про загибель людей у приватному пансіонаті для літніх людей в Дніпрі, обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. Таке рішення ввечері 18 листопада ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра.

Прокуратура клопотала про тримання жінки під вартою, захист наполягав на домашньому арешті.

Раніше запобіжний захід обрали ще одній затриманій у справі – адміністраторці закладу. Вона перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Третю фігурантку – підприємицю, яка організувала заклад, не затримували. Їй лише вручили повідомлення про підозру.

Читайте також: Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові: деталі й версії

16 листопада у Дніпрі у приватному будинку для літніх людей загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки. Справу відкрили за статтею про порушення протипожежної безпеки.