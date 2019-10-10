У Дніпрі знову встановили синьо-жовті прапори біля могил загиблих бійців

У Дніпрі у четвер, 10 жовтня, комунальники встановили синьо-жовті прапори біля могил загиблих бійців на Краснопільському цвинтарі. Про це повідомила директорка департаменту соціальної політики мерії Дніпра Юлія Дмитрова.

За її словами, ці державні прапори відтепер будуть виставлятися на державні свята та пам’ятні дати. Вони зберігатимуться в адміністрації кладовища.

Волонтерка батальйону «Донбас» Аліна Смірнова розповіла Радіо Свобода, що наразі на цвинтарі міськрадою встановлено 50 синьо-жовтих прапорів. Родини загиблих і волонтерів очікують, що комунальники повернуть на могили бійців і ті прапори, що були придбані коштом волонтерів.

«Ми наполягаємо на тому, щоб 9 прапорів батальйону «Донбас» були повернуті на могили наших хлопців, а також 21 прапор, які були встановлені волонтерами та бійцями. Я також хотіла б нагадати владі про статтю 5 Конституції України, що джерелом влади в Україні є народ, і хотілось би, щоб влада радилась з громадськістю, особливо під час війни», – сказала Аліна Смірнова.

Раніше у Дніпрі виник конфлікт через зняття прапорів, встановлених біля могил загиблих бійців волонтерами. У серпні в Дніпрі активісти власним коштом встановили на могилах бійців на Краснопільському кладовищі 8 прапорів батальйону «Донбас» та 21 прапор України. Комунальники їх прибрали.

У мерії Дніпра тоді заявляли, що зняття прапорів відбулось на період упорядкування цвинтаря. Також йшлося про те, що встановленим прапорам не могли гарантувати збереження на цвинтарі, адже він – у зоні постійного впливу вітрів. Окрім того, прапори були встановлені без дозволу.

Зняття прапорів викликало обурення в ініціаторів проєкту й родин загиблих. Вони заявляли, що якщо комунальники не повернуть стяги, вони їх знову встановлять самі.