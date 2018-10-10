У Дніпрі форму Національної гвардії продавали на ринку

У Дніпрі поліція внесла до журналу єдиного обліку факт продажу форми бійців Національної гвардії в одному з наметів на Курчатівськму ринку. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили 10 жовтня в міському відділі поліції.



За даними з поліції, товар вилучений. Правоохоронці з’ясовують обставини справи, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



У громадському об’єднанні «Національні дружини» повідомили про зафіксований активістами факт продажу в одному з наметів на Курчатівському ринку військової форми Національної гвардії України. За даними активістів, у продажу було виявлено комплекти білизни, куртки, бушлати, штани. За їхніми словами, все це військова форма, продаж якої заборонено: на упаковках є напис «Власність НГУ, не для продажу».



Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до Національної гвардії України щодо інциденту.