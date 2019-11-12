У Дніпрі історичний «будинок із гномами» вкрився тріщинами через неякісне перепланування

У Дніпрі історичний «будинок із гномами» вкрився тріщинами через неякісний проєкт із перепланування, повідомила Радіо Свобода начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надія Лиштва.

За її словами, будівля в центрі міста, на вулиці Олеся Гончара, 4, що є об’єктом культурної спадщини, почала руйнуватися, коли там розпочався ремонт і самочинне перепланування. Як зазначила посадовець, новий власник кафе на першому поверсі без будь-яких дозволів зносить опорну стіну будівлі.

«На об’єкті відсутня погоджена проєктна документація. Робітники, які здійснюють ремонт, не йдуть на контакт, не представляються. Вони ламають не перегородку, а саме опорну стіну, на яку опирається ще два верхніх поверхи. Внаслідок цього пішли тріщини, є загроза руйнації будівлі взагалі. За ніч людям порвало шпалери, потріскався гіпсокартон на стелі й стінах, одна жінка не змогла вийти зранку з квартири, оскільки пішов перекіс і двері заклинило. Через цей «ремонт» два верхні поверхи можуть просто скластися», – сказала Надія Лиштва.

За словами мешканців будинку, раніше комунальне підприємство «Житлосервіс-2» встановило маячки, наразі вони почали рухатись. Жителі звернулись до поліції й прокуратури. Поліцейські не змогли отримати доступ до приміщення, де тривають роботи, й відмовили у відкритті кримінального провадження.

Як зазначила Надія Лиштва, наразі пам’яткоохоронці розшукують власника приміщення.

«Ми зараз розшукуємо власника приміщення. Телефони, вказані на сайті, переадресовують на іноземні номери й зв’язку немає. Треба, щоб вони зараз відновили цю стіну. Ми з’ясували, що з цим підприємством міська влада вже судилась через самовільно зайняту земельну ділянку», – зауважила начальниця управління з питань охорони культурної спадщини.

Житловий «будинок з гномами» у Дніпрі є об’єктом культурної спадщини, це колишній прибутковий будинок 1901 року спорудження. Ліпнина на фасаді будинку є нетиповою для того часу. Окрім гномів, будівля прикрашена зображеннями левів, драконів, жіночих облич.