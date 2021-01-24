У Дніпрі відбувся «антитарифний» мітинг

У Дніпрі біля будівлі міської ради 24 січня відбувся мітинг протесту проти зростання тарифів на комунальні послуги. У заході, за підрахунками кореспондента Радіо Свобода, взяли участь кількадесят людей, переважно пенсіонерів.

Серед вимог протестувальників до уряду – зменшення цін на газо- та електропостачання удвічі, а також боротьба з постачальниками-монополістами.

«Необхідно боротися з причинами цього тарифного «геноциду». А причина – це приватизація суспільно важливих галузей комунальних послуг. Треба покінчити з монополізацією комунальних послуг – на всеукраїнському й місцевому рівнях», – сказав організатор мітингу Андрій Бут.

Окрім того, учасники заходу оприлюднили вимоги до міського голови Дніпра Бориса Філатова, серед яких – зменшення на 1 гривню вартості проїзду в маршрутних таксі та зниження наполовину тарифів на водопостачання, а також обслуговування ліфтів та будинків, де немає ОСББ.

«Половина моєї пенсії йде на оплату комунальних послуг. Мені її не вистачає. А я ж – ветеран праці, у мене понад 40 років трудового стажу», – сказала одна з учасниць акції Меланія.

З міської ради до протестувальників ніхто не вийшов, оскільки неділя є вихідним днем.

Організатори оголосили, що ця акція є попереджувальною та пообіцяли продовжити протести.

Перша цьогорічна акція проти підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі відбулася 15 січня. Тоді учасники тримали в руках плакати з антипрезидентськими гаслами й вимагали відставки керівника уряду Дениса Шмигаля.