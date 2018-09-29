У Дніпрі відзначає 100-річчя перший український державний театр

У Дніпрі 29 вересня своє 100-річчя відзначає перший державний драматичний театр України – Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка.

Святкування розгорнули на площі біля театру. На сцені просто неба колектив ювіляра своїми виступами вітають колеги з різних регіонів України, а також заклади культури й мистецтва Дніпра, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До дня народження театр підготував кілька фотозон із використанням декорацій до своїх вистав, де фотографуються глядачі. Окрім того, на площі перед закладом розгорнули ярмарок майстрів народного мистецтва, виставку українського народного строю, експозицію ретроавтомобілів, працюють «живі скульптури».

Цього ж дня театр урочисто відкриває свій 101-й сезон виставою «Нація» за романом Марії Матіос, а також театральний фестиваль «Феєрія Дніпра». У рамках цього заходу упродовж тижня 10 театрів із різних міст України показуватимуть свої вистави.

Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка – найстаріший державний драматичний театр України. Він був заснований у Києві 23 серпня 1918 року рішенням Уряду Української народної республіки гетьмана Скоропадського. Першою виставою була «Лісова пісня» Лесі Українки. У перші десятиріччя існування театру в ньому працювали Лесь Курбас, Іван Мар'яненко, Ганна Борисоглібська, Любов Гаккебуш, Михайло. Тінський, Наталія Ужвій.

За часів Радянського Союзу театр, заснований урядом Скоропадського, хоч і був перейменований на Перший державний драматичний театр УРСР імені Шевченка, виявився «небажаним» у Києві. 1927 року йому запропонували працювати далі в Дніпропетровську.

Заклад розташувався у збудованій 1913 року будівлі англійського клубу, де він працює і нині.

«Шевченківці» постійно провадять доброчинну діяльність, даючи безкоштовні концерти і вистави у військових частинах, шпиталях, а також на сході України.

Цього року театр одержав статус національного.