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14 січня 2020, Київ 20:33
Новини | Політика

У Дніпрі посадовця мерії відсторонили від роботи після заяви СБУ про розтрату 25 мільйонів гривень

У пресслужбі управління Служби безпеки в області Радіо Свобода підтвердили, що підозрюють посадовців міськради і бізнесменів у розкраданні 25 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію дитсадків і шкіл міста

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У Дніпрі заступника мера відсторонили від роботи після інформації СБУ про підозру департаменту мерії Дніпра в розтраті 25 мільйонів гривень бюджетних коштів на ремонті шкіл і дитсадків. Про відсторонення від роботи заступника мера Олександра Шикуленка 14 січня повідомили в пресслужбі міської ради.

За даними мерії, міський голова Борис Філатов відсторонив свого профільного заступника Олександра Шикуленка і запропонував звільнитися начальниці управління освіти Оксані Салогуб.

У мерії пояснили, що кадрові зміни сталися «через ситуацію, що виникла в гуманітарному департаменті», однак подробиці не повідомили.

Борис Філатов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що відсторонення його заступника триватиме до завершення розгляду справи щодо гуманітарного департаменту, про яку заявила СБУ.

Водночас у пресслужбі управління СБУ в області Радіо Свобода підтвердили, що СБУ підозрює посадовців міськради і бізнесменів у розкраданні 25 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на реконструкцію дитсадків і шкіл міста.

Речник управління СБУ в області Валерій Єфанов зазначив, що керівництво одного з департаментів мерії провело публічні закупівлі на суму майже 130 мільйонів гривень для проведення капремонту закладів освіти. Переможцями стали, за його словами, «партнерські» комерсанти. Він зазначив, що підрядники виконали роботи не в повному обсязі, із завищенням вартості, а «зекономлені» кошти учасники виводили в «тінь».

Кримінальне провадження відкрите за статтею 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна).

Як уточнив Радіо Свобода Валерій Єфанов, станом 14 січня повідомлення про підозру жодному фігуранту не вручене.

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