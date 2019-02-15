Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Дніпрі не скасують – ОДА

Заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в освітніх закладах Дніпропетровщини відбудуться, згідно з розпорядженнями центральних органів влади. Про це Радіо Свобода повідомили в департаменті освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації у відповіді на запит.

Зокрема, у департаменті посилаються на указ президента України від 11 лютого 2004 року «Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав», а також розпорядження Кабінету міністрів від 5 грудня 2018 року «Про заходи з підготовки й відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав».

Як повідомили у департаменті, зокрема, урядове розпорядження передбачає забезпечити проведення в закладах освіти тематичних уроків і лекцій з історії війни в Афганістані, проведення виставок фотографій, документів та архівних матеріалів, творчих зустрічей, концертів, фестивалів афганської та героїко-патріотичної пісні, присвячених Дню вшанування, сприяння проведенню спортивних змагань.

Напередодні в Дніпрі кілька громадський організацій провели засідання «круглого столу» «Як ставитись до Дня шанування учасників бойових дій на території інших держав?», де висловились «проти героїзації тих, хто в складі радянської армії воював в Афганістані».

Раніше на Дніпропетровщині громадські активісти заявили, що вимагають скасувати відзначення «Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав».

Як заявила голова ГО «Український культурний центр» Ляля Євтушенко, вказівку про відзначення «Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав» профільний департамент ОДА розіслав органам освіти на місцях.

За її словами, «неприпустимо проводити заходи вшанування окупаційних дій радянської армії у той час, як славетні героїчні історичні події, такі, як бій під Крутами та бої за Донецький аеропорт, цього року фактично не були відзначені, тільки на ініціативі шкіл». Крім того, вона обурена словосполученням «учасники бойових дій на території інших держав».

ГО «Український культурний центр» подала звернення до облдержадміністрації з вимогою скасувати відповідне розпорядження, а до шкіл – «розповідати школярам правду».

У 1989 році 15 лютого завершилося виведення радянських військ з Афганістану. 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.