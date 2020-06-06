У Дніпрі вшанували загиблих на Донбасі бійців і вперше підняли червоно-чорний прапор біля мерії

У суботу, 6 червня, напередодні свята Трійці, у Троїцьку поминальну суботу, в Дніпрі біля будівлі міськради вшанували загиблих на Донбасі бійців і вперше підняли червоно-чорний прапор. На захід, ініційований громадськими організаціями учасників бойових дій на Донбасі, зібралися колишні військові, волонтери, громадські активісти, небайдужі дніпряни.

Пам’ять полеглих ушанували хвилиною мовчання.

Священники ПЦУ помолилися за загиблих та освятили урочисто піднятий червоно-чорний прапор. Учасники заходу також заспівали гімн України та гімн української армії.

За словами одного з ініціаторів заходу, голови громадської ради при міській раді Геннадія Бутенка, рішення про підняття прапора біля міськради не ухвалювалося на сесії, однак у місті вже є прецедент – встановлення червоно-чорного прапора біля ОДА та облради.

«Це ініціювали хлопці – кілька організацій учасників АТО. Це дуже важливо для міста, для бійців. Це – повага до людей, які воювали, які відстоювали незалежність України. Цей прапор освячений і буде тут назавжди. Давно повинні вже майоріти ці прапори над містом», – сказав Радіо Свобода Геннадій Бутенко.

Одна із організаторів акції Христина Головачова анонсувала встановлення червоно-чорних прапорів упродовж року біля інших владних установ Дніпра – районних рад, військкоматів відділень поліції тощо.

«Коли синьо-жовтий прапор окропити кров’ю, він стає червоно-чорним. Це кольори української визвольної боротьби, крові, які не жаліли побратими, яких сьогодні немає з нами», – сказала Христина Головачова.

У Дніпрі, неподалік від ОДА, активісти встановили 12-метрову щоглу з червоно-чорним прапором

28 травня у Дніпрі, неподалік від ОДА та облради активісти встановили 12-метрову щоглу з червоно-чорним прапором. На акцію, ініційовану штабом «Руху опору капітуляції в Дніпрі, зібралося понад 100 людей. Раніше в Дніпропетровській обласній раді назвали «провокацією» встановлення флагштоку для червоно-чорного прапора і пропонували провести громадські слухання.

В інших містах області ініціативи щодо червоно-чорних прапорів не пройшли.

У лютому 2018 року в Кам’янському під час розгляду питання про вивішування червоно-чорного прапора над мерією сталась штовханина між депутатами. Для ухвалення рішення забракло голосів.

У квітні 2019-го міська рада Павлограда відмовилась підіймати червоно-чорний прапор біля мерії поряд з державним прапором України. Депутати міськради на сесії не підтримали ініціативу своїх колег, волонтерів і учасників АТО.