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ОГП: у Дніпрі затримали підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради

Офіс генерального прокурора повідомляє, що в Дніпрі затримали і взяли під варту підозрюваного у підготовці до вбивства депутата облради. Крім того, вказану особу, імені якої не повідомляють, підозрюють у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів.

«За даними слідства, 8 грудня 2021 року у місті Дніпрі перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль. В салоні авто був автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію. Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, здійснити не менше трьох пострілів у будівлю. Після цього авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, під час обшуків за місцем проживання чоловіка і в його авто виявили пістолет і патрони, «які він носив і зберігав без передбаченого законом дозволу».

Інших подробиць справи в ОГП не повідомляють.

У поліції Дніпропетровської області додали, що напад готувався на потерпілого, у якого з підозрюваним виникли боргові зобов’язання. За даними поліції, затриманий – 45-річний чоловік.

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