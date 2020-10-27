У Дніпрі презентували соціальний фотопроєкт про жінок з інвалідністю

27 жовтня у Дніпрі презентували соціальний фотопроєкт «Не така як інші вона» – про жінок з інвалідністю. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода»,

За словами авторки Діани Андруник, її мета – привернути увагу спільноти до жінок, чиї тіла відрізняються від умовних «стандартів».

У проєкті фотографки брали участь жінки, які попри все почуваються впевненими та привабливими.

«Вони роздягнулись для того, щоб кожен з нас зрозумів, що можна пройти болючий шлях і прийти до любові і до себе», – сказала авторка.

Серед учасниць зйомок – паралімпійська чемпіонка в інвалідному візку Уляна Пчолкіна, Юліана Юсуф, яка розробила додаток для людей з проблемами шкіри, Варвара Акулова, яка народилася з пухлиною на обличчі й перенесла 15 операцій.

«Варвара Акулова – топовий гример у Європі. Моя подруга. Вона неймовірно крута. І вона навчила мене: люди бояться того, чого не знають. Коли ти знайомиш людей, і показуєш крізь свою призму, що є краса і що краса різна...», – розповіла Андруник.

На виставці також збирають кошти для однієї з героїнь проєкту Надії Возної.

Діана Андруник займається фотозйомкою вісім років. Більшість фото для свого проєкту вона зробила на плівку. Фотографка відзняла дві частини проєкту. Перша з них створювалася протягом 2018 та 2019 років, а друга – наприкінці 2019 – на початку 2020. Наразі тривають зйомки третьої частини проєкту.