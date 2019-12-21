У Дніпрі вперше за пів століття відмовились від живої головної ялинки в парку

У Дніпрі вперше за пів століття відмовились від живої «ялинки», створеної з сосен, у центральному парку імені Глоби. Багато років поспіль (з 70-х років минулого століття) ця ялинка – єдина в Україні, створена з тисяч натуральних хвойних дерев, з унікальним обертовим механізмом – слугувала головною міською ялинкою. ЇЇ висота становила 26 метрів.

Цього року на її місці в парку встановили інсталяцію у вигляді конуса однієї з іноземних кондитерських фірм. А головною ялинкою міста є штучна 26-метрова ялинка в центрі, на Європейській площі, яку відкрили 21 грудня ввечері.

Відсутність традиційної «живої» ялинки в парку міський голова Борис Філатов пояснив турботою про довкілля.

У відкритті ялинки та новорічного містечка взяло участь понад шість тисяч людей, повідомили в мерії Дніпра.

Поряд із ялинкою в центрі міста розгорнули масштабний різдвяний ярмарок з хенд-мейд-виробами, наїдками та гарячими напоями. На сцені виступила спеціальна гостя – співачка Тоня Матвієнко. Також працює ковзанка, діють святкові фотозони.

Організатори планують, що на площі проводитимуть різні новорічно-різдвяні дійства, а в ніч із 31 грудня на 1 січня відбудеться зустріч Нового року з виступами діджеїв, конкурсами та розіграшем призів.