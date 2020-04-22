У Дніпрі заборонили відвідування кладовищ – мерія

У Дніпрі заборонили відвідування кладовищ, окрім випадків поховання. Таке рішення 22 квітня ухвалила міська спецкомісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За даними з мерії, дозволять тільки поховання. Умовою є дотримання карантинних норм – «проведення ритуальних обрядів за участю не більше ніж 10 осіб і з дотриманням дистанції не менш ніж 1,5 метра».

Раніше міська влада Дніпра заявляла, що традиційні поминальні дні будуть перенесені на інший день – 6 червня. А 26–27 квітня до цвинтарів міста не їхатиме жодний громадський транспорт.

Водночас голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко повідомив, що місцева влада всіх населених пунктів області має ухвалити рішення про закриття доступу до кладовищ до завершення карантину. Він послався на рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

«Аби не допустити скупчень людей на цвинтарях у поминальні дні, органи місцевого самоврядування мають закрити кладовища для відвідування. Виняток – тільки поховання», – зазначив Бондаренко.

За даними обласної влади, 21 квітня в Дніпрі стався спалах коронавірусу – виявили 19 випадків коронавірусної хвороби за добу.

Станом на 21.00 22 квітня в обласному центрі виявили додатково п’ять випадків, ще 20 у передмісті Дніпра – Підгородному.