Дніпро: число загиблих від удару РФ зросло до 16, пошукові роботи завершили – ОВА

У Дніпрі кількість загиблих внаслідок нічного російського удару зросла до 16, ще 42 людини постраждали, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі поцілили російські ракети, завершили.

«Серед поранених – четверо дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу», – повідомив Ганжа.

Вночі армія РФ під час масованої атаки по Україні атакувала Дніпро. Там частково зруйнований 4-поверховий будинок. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що на 3 червня в місті оголошений день жалоби.

Крім того, відомо про загибель шести і поранення десятків людей через удар РФ по Києву.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».

