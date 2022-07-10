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На Дніпропетровщині загинув шахтар, його засипало гірською масою

Внаслідок раптового обвалу порід шахтаря засипало гірською масою. Фото ілюстративне

На шахті Ювілейна на Дніпропетровщині стався нещасний випадок, потерпілий – працівник підрядної організації шахтопрохідницького управління «Гірник». Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі закладу.

Внаслідок раптового обвалу порід шахтаря засипало гірською масою. Співробітники «Гірника», які перебували на місці події, почали розчищати завал. Також співробітники шахти оперативно викликали рятувальників та реанімаційну бригаду.

Коли завал було розчищено, потерпілого було знайдено без ознак життя.

На цей час ведеться розслідування події спеціальною комісією.

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