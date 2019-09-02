На Дніпропетровщині ідентифікували останки членів екіпажу літака, збитого під час Другої світової війни

У Дніпропетровській області ідентифікували останки членів екіпажу збитого в 1943 році радянського літака «Іл-2». Про це Радіо Свобода в понеділок повідомив керівник пошукової громадської організації «Пошук – Дніпро» Андрій Біжко.

За інформацією Біжка, пошукова експедиція біля села Кислянка Синельниківського району тривала в червні 2019 року: місцезнаходження літака приблизно вказав місцевий житель, який у роки Другої світової війни був підлітком.

Ще два місяці пошуковці витратили на те, аби перемити кожен віднайдений фрагмент і за допомогою експертів ідентифікувати літак.

Як розповів керівник організації, для остаточного підтвердження інформації про літак бракувало номера двигуна. На одному з фрагментів добре читалися тільки перші символи номера.

«Ми звернулися до лабораторії Дніпропетровського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, там знайшли розуміння й експерти допомогли встановити номер двигуна. Встановивши всі символи, ми розпочали процес архівного вивчення. За номером двигуна дістали всі дані про літак і його екіпаж. Підняли всі документи щодо 17-ї повітряної армії», – сказав Андрій Біжко.

За його словами, наразі встановлено, що членами екіпажу збитого літака були пілот Федір Нікулін 1919 року народження з Молотовської (нині Пермської) області Росії та повітряний стрілок Лев Лернер 1922 року народження з Кам’янець-Подільського району.

Як повідомив Андрій Біжко, це був один із трьох радянських літаків, збитих німецькими винищувачами 20 вересня 1943 року в ході боїв за звільнення Дніпропетровщини.

«Того дня з Краматорська вилетіло вісім радянських літаків, виконували бойові завдання в районі Дніпропетровська, Чаплів, Іларіонова. Коли вони відпрацювали, була масована атака німецьких винищувачів, упродовж кількох хвилин німці збили три літаки і вони впали в різних місцях. Один з цих літаків ми відпрацювали у 2017 році, імена загиблих теж встановили, це екіпаж Павлов-Пілявський. Тепер ідентифікований другий. Знайти третій теж є справою честі», – сказав пошуковець.

За його словами, наразі розпочався пошук родичів членів другого екіпажу. Навесні планують перепоховати останки вояків обох екіпажів.