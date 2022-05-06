Війська Росії обстріляли два райони Дніпропетровщини з «Градів» та влучили крилатою ракетою

У ніч на 6 травня російські війська обстріляли Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Про це на брифінгу повідомила речниця управління ДСНС в області Дарина Цуркань.

За її словами, у територію Покровської громади Синельниківського району влучили ракетою. Вона впала в полях. Утворилася 4-метрова вирва, на місці знайшли уламки ракети.

У Telegram голова облради Микола Лукашук уточнив, що то була крилата ракета, вона пошкодила лінію електропередач. Прилеглі села з електрикою. Жертв і постраждалих немає.

За інформацією Дарини Цуркань, уночі із «Градів» російські війська також обстріляли два села Зеленодольської та Широківської громад на Криворіжжі. Поранених немає.

В інших районах області ніч минула спокійно. Обстріли були на території сіл Херсонщини, прилеглих до Криворіжжя.