У місті на Дніпропетровщині через виявлення отрутохімікатів у водосховищі тимчасово закрили школи й дитсадки

У місті Апостолове на Дніпропетровщині через забруднення води тимчасово призупинили роботу шкіл, дитсадків, об’єктів культурної та соціальної сфери. Про це повідомили в Апостолівській об’єднаній територіальній громаді.

Рішення про тимчасове закриття закладів ухвалила місцева комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно діятиме до 12 лютого включно.

Населенню рекомендували «обмежити вживання питної води для приготування їжі, напоїв».

Як повідомили Радіо Свобода в регіональному офісі водних ресурсів у Дніпропетровській області, отруйні речовини – пестициди у воді виявили в районі водозабору в районі Грушівки. За результатами лабораторних досліджень, рівень діазинону та хлорпірифосу перевищено приблизно вдвічі від норми.

За інформацією з відомства, забруднення місцеве, на водозаборах інших міст пестицидів не виявили.

Як зазначили в регіональному офісі водних ресурсів в області, ситуація контрольована, причину забруднення з’ясують правоохоронці.