До Москви приїхали таліби з Афганістану – для переговорів

У столиці Росії 5 лютого розпочинаються дводенні переговори, в яких беруть участь офіційні представники талібів та знакові афганські фігури, зокрема, колишній президент Хамід Карзай. Представників чинної влади Афганістану на цій зустрічі немає.

Адміністрація президента Афганістану Ашрафа Гані критикує міжафганський діалог у такому складі.

Прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла заявив, що афганський уряд має перебувати «в центрі будь-яких мирних переговорів» і зазначив, що «вважав би за краще, щоб московська зустріч проходила в іншому форматі». За словами Абдулли, таліби є головною перешкодою на шляху до миру. Однак, якщо московська зустріч створить нові можливості для реальних мирних переговорів, це може стати «кроком уперед», зазначив прем’єр-міністр Афганістану.

Російський уряд заперечує причетність до зустрічі, формальним організатором якої є московська організація лідерів афганської діаспори. Але, як відзначають аналітики, навряд чи такий захід у російській столиці міг би відбутися без благословення Кремля.