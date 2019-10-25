На Дніпропетровщині понад 200 учасників війни на Донбасі отримали статус бійця-добровольця АТО

На Дніпропетровщині за три роки 195 уродженців області – бійців добровольчих формувань – отримали визнання на регіональному рівні та статус бійця-добровольця АТО. Про це йшлося на сесії облради 25 жовтня. Своїм новим рішенням облрада додала до цього переліку ще 6 бійців.

На початку року облрада ухвалила рішення щодо щомісячних виплат добровольцям у розмірі прожиткового мінімуму доходів громадян. До цього статус «бійця-добровольця АТО» не передбачав ніякої адресної допомоги.

У червні 2016 року Дніпропетровська обласна рада ухвалила рішення про визнання на регіональному рівні жителів області – бійців добровольчих формувань, що не входять до ЗСУ, МВС, Нацгвардії. Депутати вирішили створити комісію із надання їм статусу бійців-добровольців АТО. Цьому рішенню передувала акція протесту добровольців із вимогами надання такого статусу.

Навесні 2014 року в Дніпрі формувались перші українські добробати – «Дніпро–1», «Донбас», «Правий сектор», у Кривому Розі – «Кривбас».