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25 Жовтень 2019, Київ 19:50
Новини | Суспільство

На Дніпропетровщині понад 200 учасників війни на Донбасі отримали статус бійця-добровольця АТО

Прапор українського добровольчого батальйону «Дніпро-1»

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На Дніпропетровщині за три роки 195 уродженців області – бійців добровольчих формувань – отримали визнання на регіональному рівні та статус бійця-добровольця АТО. Про це йшлося на сесії облради 25 жовтня. Своїм новим рішенням облрада додала до цього переліку ще 6 бійців.

На початку року облрада ухвалила рішення щодо щомісячних виплат добровольцям у розмірі прожиткового мінімуму доходів громадян. До цього статус «бійця-добровольця АТО» не передбачав ніякої адресної допомоги.

У червні 2016 року Дніпропетровська обласна рада ухвалила рішення про визнання на регіональному рівні жителів області – бійців добровольчих формувань, що не входять до ЗСУ, МВС, Нацгвардії. Депутати вирішили створити комісію із надання їм статусу бійців-добровольців АТО. Цьому рішенню передувала акція протесту добровольців із вимогами надання такого статусу.

Навесні 2014 року в Дніпрі формувались перші українські добробати – «Дніпро–1», «Донбас», «Правий сектор», у Кривому Розі – «Кривбас».

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