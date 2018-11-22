«Доктор Хаус» отримав орден Британської імперії

Британський актор Г’ю Лорі отримав орден Британської імперії, повідомила королівська родина у Twitter.

«Актор Г’ю Лорі нагороджений орденом Британської імперії за службу драматичному мистецтву. Він має успішну кар’єру, яка охопила понад 35 років, як актор, комедійник, письменник та музикант», – заявила королівська родина.

Однією з найбільш відомих робіт Г’ю Лорі є головна роль в американському серіалі «Доктор Хаус». За неї він двічі отримував «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль в телевізійному драматичному серіалі. Ще один «глобус» Лорі здобув за найкращу чоловічу роль другого плану в мінісеріалі «Нічний адміністратор».

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