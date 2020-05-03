Фестиваль Docudays UA оголосив переможців

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, який відбувся в 17-й раз і вперше – у форматі онлайн, оголосив переможців.

Фільми на Docudays UA змагалися в конкурсах Docu/Світ, Docu/Коротко, Docu/Україна і Rights Now! Своїх переможців визначали студентське журі, глядачі та організатори фестивалю.

Головний приз конкурсу Docu/Світ здобула стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» режисерки Ірини Цілик; Спеціальна відзнака конкурсу Docu/Світ – «Причина» режисера Андреаса Фігаредо (Венесуела).

Головний приз конкурсу Docu/Україна – «Земля блакитна, ніби апельсин» режисерки Ірини Цілик.

Головний приз конкурсу Docu/Коротко – «Грейкі» режисера Енріка Рібеса (Іспанія); Спеціальна відзнака конкурсу Docu/Коротко – «Колообіг» режисера Олексія Радинського (Україна).

Головний приз номінації Rights Now! – «Будда в Африці» режисерки Ніколь Шефер (ПАР, Швеція); Особлива відзнака журі Rights Now! – War note Романа Любого (Україна).

Головна нагорода підліткового журі – «Безсмертний» режисерки Ксенії Охапкіної (Естонія, Латвія). Спеціальний приз підліткового журі – «Панки» режисерки Масьї Омс (Нідерланди).

Премія Андрія Матросова від організаторів фестивалю – War Note режисера Романа Любого (Україна).

Приз глядацьких симпатій – War Note режисера Романа Любого (Україна).

Спеціальна нагорода від медіапартнера фестивалю Current Time TV у розмірі 3000 доларів – «Опівнічний мандрівник» режисера Хассана Фазілі (США, Канада, Катар, Велика Британія).

Переможцям вручили статуетки авторства художниці Жанни Кадирової. Також вони отримали по 1000 доларів.

Нагороди також отримали проєкти, що брали участь у пітчингу (поданні проєктів з метою отримання фінансування) Ukrainian Doc Preview. Зокрема, спеціальна нагорода від медіапартнера фестивалю Current Time TV у розмірі $2000 дісталася фільму «Залізні метелики» режисера Романа Любого (Україна).

В останній день Docudays UA, 3 травня, відбувається «день глядачів». До 10 травня на сайті фестивалю можна буде переглянути стрічки цьогорічної програми, окрім тих, що входили до програми Docu/Україна.