Долар піднявся майже до 27 гривень – результати торгів

На українському міжбанківському валютному ринку котирування в головній парі наближаються до позначки 27 гривень за долар. За даними Finance.ua, торги 26 травня розпочалися на рівні 26 гривень 86,5–88,5 копійки за долар, а завершилися на позначках 26 гривень 92–94,5 копійки за одиницю американської валюти.

За інформацією експертів сайту «Мінфін», упродовж майже всього дня попит на долар переважав пропозицію. Фахівці вказували на існування кількох чинників впливу на перебіг торгів. На користь гривні було проведення Міністерством фінансів України аукціону з розміщення ОВДП та зарахування компаніям-експортерам валютної виручки за два дні (понеділок у США був вихідним, американці відзначали День Пам’яті). Проти гривні працювало зарахування основних відшкодувань ПДВ експортерам, що зменшує для них потребу в продажу валюти.

Національний банк України встановив на 27 травня курс 26 гривень 90 копійок за долар, це на три копійки більше за офіційний курс на 26 травня.