Долар стрімко дорожчає на міжбанку

Долар США продовжує стрімко зростати на українському міжбанківському валютному ринку. Станом на 13:00 котирування сягнули 27 гривень 22-25 копійок за одиницю американської валюти.

На відміну від понеділка, Національний банк України відбив тенденції міжбанку у довідковому значенні курсу, яке регулятор встановлює опівдні. Новий орієнтир НБУ – 27 гривень 23 копійки, це на 28 копійок вище за офіційний курс на 4 червня.

За даними фахівців сайту «Мінфін», проти гривні зараз грають період виплати дивідендів у «дочок» іноземних компаній; збільшення попиту на валюту з боку великих компаній-імпортерів; «пожвавлення» готівкового ринку; не особливо активна боротьба Нацбанку на утримання котирувань міжбанку, регулятор не хоче активно витрачати резерви в період пікових виплат за зовнішніми боргами. На користь гривні працюють лише низькі обсяги ліквідності в банківській системі та аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, хоча минулого тижня цей чинник не допоміг втримати курс, покупці були не дуже активними.

У травні офіційний курс двічі показував річний максимум – 26 гривень 11 копійок за долар.