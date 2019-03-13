НБУ: долар за день відіграв тижневе падіння

Національний банк України за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку встановив на 14 березня курс 26 гривень 70 копійок за долар США. Це одразу на 34 копійки більше, ніж днем раніше.

Такий курс відповідає показникам середини минулого тижня, на 6 березня курс НБУ становив 26 гривень 76 копійок за долар.

Зміну настроїв на ринку профільний сайт «Мінфін» пояснює тим, що в перший після тривалих вихідних день експортери продали обов’язковий обсяг валютної виручки, розміщення облігацій внутрішньої державної позики було незначним, також ліквідність у банківській системі залишається на дуже високому рівні.

Національний банк України наразі не реагував на зміну тренду і зростання курсу долара не пригальмовував. Аналітики припускають, що регулятор вдасться до інтервенцій у разі продовження послаблення гривні.