Долар незначно подорожчав на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку торги 29 серпня відкрилися на тлі незначного зростання курсу долара порівняно з котируваннями під час закриття торгів 28 серпня. Перші години сесії відбулися з незначними коливаннями, котирування станом на 12:00 складали 25 гривень 23–26 копійок за долар.

«Попит частково знизився за рахунок виходу на торги великих продавців та закриття ними великих сум покупців. Спостерігається хитка рівновага», – інформує сайт «Мінфін», фахівці якого відстежують перебіг торгів.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 25 гривень 24 копійки, це на дві копійки більше за офіційний курс на 29 серпня.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.