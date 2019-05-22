Долар різко зріс на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку 22 травня відбулося стрімке зростання котирувань долара. Станом на 15:00 торги відбувалися на позначках 26 гривень 28-30,5 копійки за долар, повідомляє профільний сайт «Мінфін».

Опівдні Національний банк України встановив довідкове значення на рівні 26 гривень 30 копійок за долар, це на 19 копійок більше за офіційний курс, встановлений на 22 травня.

Фахівці пов’язують послаблення гривні з тим, що нерезиденти, які брали участь у купівлі українських цінних паперів на черговому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за 20 і 21 травня продали необхідний обсяг валюти на міжбанку для забезпечення сьогоднішніх оплат у гривні 22 травня. Також на курс впливає наближення періоду основних відшкодувань ПДВ експортерам.