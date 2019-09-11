Долар частково відновив втрати на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку зранку 11 вересня встановилася рівновага попиту і пропозиції на рівні майже 25 гривень за долар. Станом на 12:00 котирування становили 24 гривні 98 копійок – 25 гривень рівно за одиницю американської валюти, повідомляє сайт «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 98 копійок, це на 10 копійок більше за офіційний курс на 11 вересня.

Встановлене НБУ на 11 вересня значення є рекордним за понад три останні роки. У липні 2016 року курс піднімався до 24 гривень 80 копійок, але вже в серпні того року становив понад 25 гривень за долар.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.