Про 26 гривень за долар час забути – аналітики

На міжбанківському валютному ринку на торгах 16 травня призупинилося зростання котирувань долара, це сталося після злету котирувань американської валюти на понад 20 копійок від рівня початку цього тижня.

«Після спекулятивного розігріву ринку майже до рівня в 26,40 гривні… багато клієнтів сподівалися на повернення котирувань у середу до коридору 26,05–26,20 гривні, чого теж не відбулося. Це говорить про те, що курсове «дно» пройдено, і ринок вступив у фазу нової корекції курсу, а тому про мрію у 26 гривень і нижче покупці в найближчі дні можуть забути. У такій ситуації весь відкладений попит (ті клієнти, хто вичікував максимально низького рівня котирувань) вийде на ринок. І не факт, що традиційне зростання пропозиції валюти в дні бюджетних оплат зможе перекрити зрослі потреби покупців», – відзначають аналітики сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів на міжбанку.

Станом на 12:00 16 травня Національний банк України встановив довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 33 копійки, це на чотири копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Водночас, як вказує «Мінфін», опівдні «торги по долару на піку активності». «Попит перевищує пропозицію і, схоже, скоро це відіб’ється на котируваннях. Продавці не поспішають укладати угоди, граючи «на підвищення», – ідеться в оперативному повідомленні.