Долар опустився нижче 27 гривень – НБУ

Національний банк України оприлюднив довідкове значення курсу гривні до долара США станом на 12:00. Регулятор відбив тенденції міжбанківського ринку, зафіксувавши значення 26 гривень 98 копійок за долар.

На міжбанку зміцнення гривні триває: опівдні торги відбуваються на рівні 26 гривень 91 – 94 копійки, повідомляє сайт «Мінфін».

«Після масованого розігріву ринку за минулий тиждень і позиційних курсових війн першої половини цього тижня в останні два дні ринок активно розгортають в бік падіння котирувань. Спекулянти також грають «на пониження», і навіть готівковий ринок теж пішов на обережне зниження», – інформували аналітики перед початком торговельної сесії.

Офіційний курс на 22 березня НБУ встановив на рівні 27 гривень 25 копійок за долар.