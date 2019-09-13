Долар стрімко падає на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку триває стрімке знецінення долара. Торги 13 вересня відкрилися за значної переваги пропозиції над попитом, і вже до 11:00 котирування склали 24 гривні 65–68 копійок за долар, інформує сайт «Мінфін».

«НБУ вже встиг викупити близько 50 мільйонів доларів за 24,74 гривні і виставив інтервенцію за єдиним курсом викупу по 24,68 гривні. Це вилучило надлишок пропозиції долара і вирівняло попит і пропозицію. Вийшли основні покупці, розуміючи, що ринок вже досяг сьогодні «дна», – відзначають фахівці.

Станом на 12:00 на міжбанку американська валюта частково відіграла свої втрати – 24 гривні 72–75 копійок за долар.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу на рівні 24 гривні 69 копійок за долар. Це на 14 копійок менше за офіційний курс на 13 вересня, який став рекордним за понад три роки.

У липні 2016 року курс піднімався до 24 гривень 80 копійок, але вже в серпні того ж року становив понад 25 гривень за долар.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.

Востаннє поблизу позначки 24 гривні 50 копійок за долар офіційний курс перебував у січні 2016 року.