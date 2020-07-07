Долар уперше після відставки Смолія офіційно коштує менш як 27 гривень

Національний банк України встановив на 8 липня офіційний курс 26 гривень 93 копійки за долар, це на 20 копійок менше за курс на 7 липня. Американська валюта коштує менш як 27 гривень уперше після оголошення про відставку ексголови НБУ Якова Смолія.

За даними Finance.ua, торги на українському міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 26 гривень 91,5–94 копійки за долар.

Як повідомили експерти сайту «Мінфін», регулятор двічі виходив на торги, викуповуючи надлишок пропозиції долара – по 26,95 і по 26,90 гривні за одиницю американської валюти.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася.