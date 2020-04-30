Карпатські буйволи «повернулися» в Долину нарцисів після сторічної відсутності – заповідник

Карпатські буйволи «повернулися» в Долину нарцисів на Закарпатті після сторічної відсутності, повідомив Карпатської біосферний заповідник.

«Ці тварини ще донедавна були звичайними у місцевих господарствах і вважалися універсальними тваринами. Вони давали цінне молоко, дієтичне м’ясо і широко використовувалися як потужна тяглова сила. На жаль, нині вони практично зникли разом із багатьма іншими традиційними для Закарпаття породами свійських тварин», – розповіли в заповіднику.

Там заявили, що повернення буйволів у Долину нарцисів «знаменує нову еру, оскільки створює вражаючі перспективи для цієї унікальної території».

«По-перше, це дозволить ефективно боротися з вербами і тим самим підтримувати лучні екосистеми, де зростає нарцис вузьколистий – основа місцева окраса, оскільки буйволи є дуже невибагливими тваринами, які із задоволення живляться жорсткими кормами як, наприклад, осоки чи пагони верби, що не поїдаються іншими сільськогосподарськими тваринами. До речі, вони не завдадуть популяції нарцису жодної шкоди, бо випасатимуться у спеціально відведених місцях», – повідомила адміністрація заповіднику.

По-друге, буйволи «є дуже харизматичними і незвичними, що дозволить привабити в Долину нарцисів більше туристів, особливо в період поза цвітіння нарцису, який є дуже коротким і триває максимум три тижні упродовж травня».

У заповіднику зазначили, що буйволів для випасання і демонстрації в Долині нарцисів надало підприємство «Кочова бура». У межах експерименту планують випасати сім голів буйволів у місцях, де нарцис вузьколистий не зростає.

«Долина нарцисів» – заповідний масив в урочищі Кіреші, за 4 кілометри від міста Хуста Закарпатської області.