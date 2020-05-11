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12 травня 2020, Київ 00:17
Новини | Суспільство

На Закарпатті для відвідувачів у масках відкрили Долину нарцисів

Долина нарцисів, заповідний масив в урочищі Кіреші, за 4 кілометри від міста Хуста, Закарпаття, архівне фото, 2014 рік

На Закарпатті після послаблення карантинних обмежень 11 травня відкрили для відвідувачів Долину нарцисів, повідомляє пресслужба Карпатського біосферного заповідника.

«З 11 травня 2020 року дозволено відвідування рекреаційних зон на території Карпатського біосферного заповідника (проведення екскурсій), зокрема в Долині нарцисів, та інших рекреаційних зон просто неба», – зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Відвідувачі зобов’язані дотримуватися карантинних заходів – бути у масках, тримати дистанцію 1,5 метра.

Неподалік міста Хуст на Закарпатті щороку в травні квітне унікальна Долина нарцисів, однак через карантинні обмеження у зв’язку з COVID-19 до 10 травня 2020 року заповідник був закритий.

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