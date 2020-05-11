На Закарпатті для відвідувачів у масках відкрили Долину нарцисів

На Закарпатті після послаблення карантинних обмежень 11 травня відкрили для відвідувачів Долину нарцисів, повідомляє пресслужба Карпатського біосферного заповідника.

«З 11 травня 2020 року дозволено відвідування рекреаційних зон на території Карпатського біосферного заповідника (проведення екскурсій), зокрема в Долині нарцисів, та інших рекреаційних зон просто неба», – зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Відвідувачі зобов’язані дотримуватися карантинних заходів – бути у масках, тримати дистанцію 1,5 метра.

Неподалік міста Хуст на Закарпатті щороку в травні квітне унікальна Долина нарцисів, однак через карантинні обмеження у зв’язку з COVID-19 до 10 травня 2020 року заповідник був закритий.