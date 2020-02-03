На Донбасі 2 лютого постраждали троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 2 лютого постраждали троє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Як ідеться в ранковому зведенні, двоє з них зазнали поранень унаслідок обстрілів, ще один військовослужбовець має бойове ураження.

За даними штабу, російські гібридні сили 12 разів порушили режим припинення вогню. «Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 міліметри, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 2 лютого.

В угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли з боку українських військових і поранення одного з бойовиків унаслідок цих дій.

Обстріли на Донбасі тривають, попри оголошене там перемир'я, сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.