Ситуація контрольована, 1 обстріл і без втрат у ЗСУ – штаб ООС про денні години на Донбасі

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі лише один раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України – поблизу Богданівки.

Згідно з повідомленням, стріляли бойовики з великокаліберних кулеметів, українська сторона змушена була відкрити прицільний вогонь у відповідь, додали у штабі.

«На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим тиші дотримувався. Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 3 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.