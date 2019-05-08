Двоє військових загинули, троє поранені на Донбасі – штаб

Двоє українських військових загинули, троє поранені унаслідок бойових дій на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Один із військових загинув під час обстрілів в ніч на 8 травня.

За даними штабу, минулої доби підтримувані Росією бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню. Із них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри, танкових гармат та мінометів калібрів 120 і 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі території Василівської насосної станції та автобуса зі співробітниками Донецької фільтрувальної станції. В угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію в дев’ятьох обстрілах.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.