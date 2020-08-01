Помер заступник командувача Української добровольчої армії Андрій Гергерт

Після тривалої хвороби у віці 42 років помер заступник командувача Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону «Аратта» Андрій Гергерт (позивний – Червень), повідомив батальйон 1 серпня на своїй сторінці у фейсбуці.

«Українська земля втратила великого сина, відважного воїна, відданого батька та люблячого чоловіка. Небесний батальйон доповнив ще один Герой України, який віддано захищав незалежність Батьківщини», – йдеться в повідомленні.

У батальйоні заявили, що про всі похоронні заходи буде повідомлено згодом.

За повідомленнями, Андрій Гергерт тривалий час боровся з онкологічним захворюванням, він лікувався в Україні і за кордоном. У нього залишилися дружина і четверо дітей.

Андрій Гергерт родом із Львівщини, за фахом – ветеринар. Брав участь у бойових діях на Донбасі з березня 2014 року. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня «за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».