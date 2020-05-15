Червоний Хрест передав жителям окупованої частини Донбасу 84 тонни гуманітарної допомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив жителям тимчасово окупованої території України 84 тонни гуманітарної допомоги, повідомила Державна прикордонна служба України.

За її даними, 15 травня прикордонники Донецького загону оформили та пропустили через лінію розмежування п’ять автомобілів із гуманітарною допомогою від МКЧХ.

«Автомобілі з продуктовими наборами та розприскувачами загальною вагою 84 тонни прослідували за маршрутом Київ–Донецьк через КПВВ «Новотроїцьке», – йдеться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.