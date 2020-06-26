Ситуація на Донбасі: з початку доби бойовики стріляли 4 рази, даних про втрати немає

У Міністерстві оборони України повідомили, що від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь в бік позицій українських військових.

Згідно з повідомленням, обстріли тривали на Луганському напрямку.

«Тричі російські окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників поблизу Кримського, при цьому використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 122 калібру, 120-міліметрові міномети, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Також поблизу Шумів противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих українських військових в результаті обстрілів немає.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.