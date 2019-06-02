Бойовики обстріляли будинки мирних мешканців на Донбасі – ООС

Підтримувані Росією бойовики обстріляли будинки мирних мешканців в населеному пункті Веселе Донецької області, повідомляє штаб української Операції об’єднаних сил із посиланням на українську сторону в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та спостерігачів ОБСЄ. Унаслідок обстрілу одна людина постраждала.

«31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна та східна сторони азбестового даху гаражу на подвір'ї одноповерхового будинку», – повідомили в штабі.

В ООС заявили, що за оцінкою спостерігачів, пошкодження виникли нещодавно внаслідок розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 «Конкурс»). Спостерігачі бачили літнього чоловіка із бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині. Він представився мешканцем пошкодженого будинку і повідомив, що зазнав поранень увечері 30 травня внаслідок вибуху, що стався на подвір'ї його будинку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.