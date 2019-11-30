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30 листопада 2019, Київ 19:39
Новини | Політика

Бойовики в суботу один раз відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – штаб ООС

Втрат внаслідок обстрілу серед українських військових немає

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У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби 30 листопада один раз відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки», – повідомили у штабі.

Повідомляється, що втрат внаслідок обстрілу серед українських військових немає.

/**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін (комбіноване фото)
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли з початку доби захоплених бойовиками територій немає.

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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