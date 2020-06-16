У штабі ООС повідомили про поранення цивільної через обстріли бойовиками околиць Авдіївки

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що в результаті влаштованих ввечері 15 червня проросійськими бойовиками обстрілів житлових кварталів на околицях Авдіївки поранень зазнала цивільна жінка.

«15 червня ввечері збройні формування Російської Федерації з напрямку селища Яковлівка здійснили обстріл житлових кварталів на околицях міста Авдіївка, внаслідок якого було поранено цивільну жінку. Мінно-вибухову травму та сліпе осколкове поранення поперекового відділу спини місцева мешканка отримала на подвір’ї власного домогосподарства близько 21:00. Громадянку було доставлено до реанімаційного відділення Авдіївської центральної міської лікарні та надано медичну допомогу. Стан її здоров’я задовільний», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у штабі ООС, також через обстріли є пошкодження на подвір’ї постраждалої жінки.

«Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу», – вказали у штабі ООС.

Бойовики на своїх сайтах нічого про обстріли в районі Авдіївки не пишуть.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.