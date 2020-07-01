На Донбасі зазнав бойового травмування військовий ЗСУ – штаб ООС

Від початку поточної доби в результаті обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі один військовослужбовець Збройних сил України зазнав бойового травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, у денні години 1 липня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.